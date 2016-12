ON BODY AND SOUL: gros plan sur le film hongrois en compétition à la Berlinale

On Body and Soul (A Testről és Lélekről) fait partie des premiers films annoncés en compétition à la prochaine Berlinale. Il s'agit du nouveau long métrage de la Hongroise Ildiko Enyedi, qui avait reçu la Caméra d'or du meilleur premier long métrage à Cannes avec l'ovni Mon XXe siècle.

On Body and Soul est présenté comme "Une histoire d'amour étonnante". "Que se produirait-il si vous rencontriez quelqu'un rêvant de la même chose que vous, ou pour être plus précis, qui vous croise dans le même monde, chaque nuit, depuis des années ?".

Des premières images de On Body and Soul ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie. Paul Verhoeven présidera le jury compétition. La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre sur FilmDeCulte.

