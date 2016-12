DÉCÈS: Zsa Zsa Gabor (1917-2016)

L'actrice américaine Zsa Zsa Gabor est décédée. Zsa Zsa Gabor trouve son premier rôle au cinéma dans Les Rois de la couture de Mervyn LeRoy en 1952. Elle est ensuite dirigée par John Huston dans Moulin Rouge et Henri Verneuil dans L'Ennemi public numéro un, et apparaît dans Histoire de trois amours de Vincente Minnelli et La Soif du mal d'Orson Welles. Parmi sa filmographie plus alternative, citons l'ovni SF Queen of Outer Space. Plus tard, elle fait des apparitions remarquées dans Freddy 3 et Y a t-il un flic pour sauver le président ?. On la voit pour la dernière fois au cinéma en 1996, dans Les Nouvelles aventures de la famille Brady. L'actrice joue également beaucoup pour la télévision. Zsa Zsa Gabor avait 99 ans.