FESTIVAL PREMIERS PLANS D'ANGERS 2017: la sélection

La sélection de la 29e édition du Festival Premiers Plans d'Angers a été dévoilée. Ce festival dédiées aux découvertes européennes met en compétition des premiers et seconds longs métrages.

Dans la compétition principale, on retrouve notamment des films qu'on a vus et aimés tels que le Bulgare Godless de Ralitza Petrova ou l'Allemand Marija de Sébastien Koch, ou de longs métrages dont on vous a parlé et qui sont à surveiller comme l'Islandais multi-primé Heartstone de Gudmundur Arnar Gudmundsson ou le buzz grec Park de Sofia Exarchou. Une compétition de découvertes françaises vient compléter ce programme, ainsi que des sélections de courts métrages.

Plusieurs personnalités du cinéma auront droit à un hommage, avec une rétrospective en leur présence: la Britannique Andrea Arnold, les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne, la Française Emmanuelle Devos ou encore le Roumain Cristian Mungiu. Différents focus spéciaux seront au menu: Quand la Pologne s'anime sur le cinéma d'animation polonais, Face au pouvoir qui est un programme de films mettant en scène l’individu dans sa relation aux pouvoirs et L'Altro cinema qui est dédié au cinéma de genre italien des années 60 et 70.

Le Festival Premiers Plans d'Angers se déroulera du 20 au 29 janvier. Découvrez la sélection complète en cliquant ici.

