BOX-OFFICE US: "Star Wars" mène mais en net retrait, flop pour Will Smith

Sans surprise, Rogue One: A Star Wars Story, spin-off de la saga initiée par George Lucas, a pris la tête du box-office américain. Avec 155 millions de dollars récoltés sur plus de 4000 écrans, c'est un gros succès. Mais c'est néanmoins près de 100 millions de dollars de moins que l'épisode de la saga sorti l'an passé, et qui avait débuté à 247.9 millions de dollars. Largement moqué par la critique, Beauté cachée avec Will Smith se plante avec seulement 7 millions de dollars engrangés sur plus de 3000 écrans. Parmi les sorties limitées, débuts corrects pour Fences de Denzel Washington, qui rapporte 128.000 dollars dans 4 salles.

Du côté des anciennes sorties, Vaiana, la légende du bout du monde reste dans les roues du score de La Reine des neiges. Le nouveau Disney en est à 161.8 millions de dollars en un mois tandis que La Reine avait récolté 164.7 millions à la même période. Pour sa sortie élargie à 200 écrans, La La Land brille avec une très bonne moyenne par copie. La comédie musicale avec Emma Stone et Ryan Gosling en est à 5.2 millions de dollars en 2 semaines.

Source

