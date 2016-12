TOP OF THE LAKE - CHINA GIRL: première image (surprenante) de Nicole Kidman chez Jane Campion

Nicole Kidman a rejoint le casting de la saison 2 de la série télévisée Top of the Lake créée par Jane Campion et co-réalisée cette fois avec la complicité de Ariel Kleinman. Elisabeth Moss est de retour au casting après la première saison.

Cette saison 2, intitulée Top of the Lake : China Girl, suit une enquête menée par Robin Griffin (Elisabeth Moss) autour d'une jeune fille chinoise dont le corps est retrouvée sur une plage de Bondi, en banlieue de Sidney. Top of the Lake : China Girl sera visible en 2017. Une première image surprenante du look de Nicole Kidman a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Le planning de Nicole Kidman sera chargé en 2017: on devrait la voir dans le buzz Oscar Lion (signé par le co-réalisateur de la première saison de Top of the Lake, Garth Davis), dans How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell, The Beguiled de Sofia Coppola, The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos ou encore la série Big Little Lies avec Reese Witherspoon et Laura Dern.

Source

