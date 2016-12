SIBERIA: Isabelle Huppert et Nicolas Cage chez Abel Ferrara

Après Pasolini et sa cata Welcome to New York, Abel Ferrara a un nouveau projet. On parle depuis quelque temps de Siberia, un drame dans lequel devait jouer Willem Dafoe. Ce film serait bel et bien en route.

Siberia racontera, dans un décor à la Jack London, l'histoire de Clint et Mitchell (tous les deux joués par Willem Dafoe) dans un étrange café. Clint franchit la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas...

Isabelle Huppert et Nicolas Cage sont désormais annoncés au casting de ce film. Plus d'informations à suivre...

