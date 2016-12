Blade Runner 2049 est la suite du film culte réalisé par Ridley Scott. Ce nouveau chapitre est réalisé par le Canadien Denis Villeneuve, dont le dernier film en date, Premier contact, est actuellement en salles en France. Ryan Gosling, Harrison Ford ou encore Robin Wright sont à l'affiche de cette suite.

Le pitch: trente ans après les événements du premier film, le Blade Runner K (joué par Gosling) découvre un secret qui a le potentiel de plonger ce qui reste de la société dans le chaos. Il part à la recherche de Rick Deckard (Harrison Ford), disparu depuis 30 ans.

Blade Runner 2049 sortira le 4 octobre 2017 en France.

