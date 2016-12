Keiko, une hôtesse de bar d'un certain âge, doit jongler entre ses dettes et nourrir sa famille. Accablée par les contraintes sociales imposées par son entourage et sa famille, elle croit trouver l'amour avec un de ses clients.

Après le sublime Une femme dans la tourmente l'an passé, un nouveau chef d’œuvre rare de Naruse fait son retour en salles. Quand une femme monte l'escalier, réalisé en 1960, met en scène Hideko Takamine. Nous reviendrons bientôt en détails sur cette ressortie. En attendant, (re)découvrez la bande annonce du film en cliquant ci-dessus...

