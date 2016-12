22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des Etats-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut...

Réalisé par le Chilien Pablo Larrain (No, El Club), Jackie a été primé lors de la dernière Mostra de Venise et est accompagné d'un bon buzz Oscars, plus particulièrelent pour son actrice Natalie Portman. Greta Gerwig, Peter Sarsgaard et John Hurt sont également à l'affiche de ce film dont la bande originale a été composée par Mica Levi, qui s'est distinguée avec sa fascinante composition pour Under the Skin. Jackie sort le 1er février en France, découvrez sa bande annonce officielle en cliquant ci-dessus.

