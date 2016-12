DÉCÈS: Michèle Morgan (1920–2016)

L'actrice française Michèle Morgan est décédée. Légende du cinéma français, Michèle Morgan fait ses premières apparitions au cinéma dans les années 30. Après avoir joué avec Marc Allégret (Gribouille et Orage), elle est révélée en 1938 dans Quai des brumes de Marcel Carné. Elle est immortalisée par la fameuse scène avec Jean Gabin, dont la réplique "T'as de beaux yeux tu sais" est une des plus iconiques de notre cinéma. Elle se distingue ensuite dans Remorques de Jean Grémillon et joue sous la direction de Julien Duvivier dans Untel père et fils.

En 1946, elle reçoit le prix d'interprétation féminine à Cannes pour La Symphonie pastorale de Jean Delannoy puis est dirigée par Carol Reed dans Première désillusion. Morgan s'illustre dans Fabiola d'Alessandro Blasetti, La Belle que voilà de Jean-Paul Le Chanois, Le Château de verre de René Clément, Les Orgueilleux d'Yves Allégret, Les Grandes Manœuvres de René Clair, Marguerite de la nuit de Claude Autant-Lara, Retour de Manivelle de Denys de La Patellière ou encore Le Miroir à deux faces d'André Cayatte, aux côtés de Bourvil. Dans les années 60, parmi ses films marquants, citons Landru de Claude Chabrol ou Benjamin ou les Mémoires d'un puceau de Michel Deville. Hormis quelques apparitions jusque 1990, elle trouve son dernier rôle pour le cinéma dans Le Chat et la Souris de Claude Lelouch. Michèle Morgan avait 96 ans.