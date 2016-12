ABOUT ENDLESSNESS: premières infos sur le nouveau Roy Andersson

Deux ans après son Lion d'or obtenu pour Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence, on en sait un peu plus sur le prochain long métrage du Suédois Roy Andersson.

Celui-ci, dont le titre provisoire serait About Endlessness, serait une collection de vignettes dont les scénettes seraient très librement inspirées des Mille et une nuits. "Ce serait d'une certaine manière hors du temps, mais connecté à notre époque ainsi qu'au passé", a commenté le réalisateur.

Comme pour Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l’existence, la préparation serait fleuve puisque le tournage devrait débuter en janvier 2017 pour un résultat qui pourrait ne pas être visible avant le printemps 2019.

