BOX-OFFICE FRANCE: carton d'Assassin's Creed, flop de Jennifer Aniston aux 1eres séances Paris

Le flop artistique de Assassin's Creed n'a pas empêché le film avec Michael Fassbender et Marion Cotillard de prendre un très bon démarrage aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 3498 entrées dans 22 salles, cette adaptation de jeu vidéo prend largement la tête du classement. En seconde position, bon score de Paterson, le nouveau film de Jim Jarmusch, qui attire 1178 spectateurs dans 15 salles. Il bat la comédie plus grand public (et qui dispose d'une copie supplémentaire) A fond avec José Garcia, qui compte 854 tickets dans 16 salles. Le film d'animation Norm arrive aux pieds du podium avec un score solide (640 entrées dans 12 salles).

Tout le monde n'est pas gagnant lors de ce mercredi à forte fréquentation. Joyeux bordel, la nouvelle merveille labellisée Jennifer Aniston, n'attire que 345 spectateurs dans 11 salles. La campagne publicitaire de Monster Cars, avec les avis de Hugo, Léo et Nathan cités sur l'affiche du film, ne fait pas mouche pour le moment: 262 spectateurs dans 9 salles. Le dernier Axelle Ropert, La Prunelle de mes Yeux passe lui aussi inaperçu pour le moment, avec 116 entrées dans 4 salles.

Source Rentrak France

