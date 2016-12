EL AUGE DEL HUMANO: gros plan sur l'un des buzz de l'année

À Buenos Aires, Exe, 25 ans, vient de perdre son travail et ne cherche pas à en retrouver. Son voisinage et ses amis lui semblent étranges comme toujours. Sur Internet, il rencontre Alf, un garçon originaire du Mozambique qui s’ennuie aussi dans son travail et qui va suivre Archie, un autre garçon, qui s’enfuit dans la jungle. A travers la forêt et sa végétation dense, Archie piste des fourmis jusqu’à leur fourmilière. L’une quitte le chemin et rencontre Canh, un Philippin, assis en haut d’une haute montagne de terre et qui ne tarde pas à regagner sa ville, belle et étrange, où lui aussi a un travail ingrat...

Dévoilé cet été au Festival de Locarno (où il a d'ailleurs reçu une mention spéciale), El Auge del humano est le premier long métrage du jeune Argentin Eduardo Williams. Ce film au pitch très intrigant est l'un des buzz de l'année. Il a ensuite entamé un grand tour en festivals - en attendant de passer en France ? Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

