DON'T WORRY, HE WON'T GET FAR ON FOOT: 1re image du nouveau Gus Van Sant avec Joaquin Phoenix

John Callahan, paralysé par un accident de voiture à 21 ans, est devenu un dessinateur de bandes dessinées. Son travail a beaucoup fait parler de par ses choix de sujets souvent tabous, ce qui lui valut d'être boycotté dans sa ville natale de Portland...

Voici le pitch de Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, le nouveau long métrage de Gus Van Sant. A l'affiche: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill et Jack Black. Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot figure dans la sélection du Festival de Sundance qui vient d'être dévoilée. Retrouvez notre gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Une première image de Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot vient d'être mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie.

Source

