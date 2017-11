COLD WAR: 1res images de Pawel Pawlikowski, le réalisateur d'"Ida"

Cold War (Zimna wojna) raconte ne romance située dans les années 50 qui se déroule entre la Pologne, Berlin, la Yougoslavie et Paris.

Il s'agit du nouveau film du Polonais Pawel Pawlikowski, réalisateur de My Summer of Love ou plus récemment du gros succès surprise Ida. Ce dernier film a reçu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et a attiré plus de 500.000 spectateurs en France.

Cold War est actuellement en post-production, et devrait être visible courant 2018. Dès la Berlinale ? En attendant, des premières images ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

