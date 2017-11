PRIX DE LA CRITIQUE DE NEW YORK 2017: le palmarès

Après les prix du NBR avant hier soir, c'est New York qui enchaine avec ses prix de la critique. Nouvelle étape importante des prix de la critique en vue de la course aux Oscars, New York a sacré Lady Bird, première réalisation de Greta Gerwig, qui fait partie des gros buzz de la saison.

Découvrez le palmarès complet ci-dessous !

Meilleur film: Lady Bird

Meilleur réalisateur: Sean Baker, The Florida Project

Meilleur scénario: Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

Meilleur acteur: Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name

Meilleure actrice: Saoirse Ronan pour Lady Bird

Meilleur acteur dans un second rôle: Willem Dafoe pour The Florida Project

Meilleure actrice dans un second rôle: Tiffany Haddish pour Girls Trip

Meilleure photographie: Rachel Morrison pour Mudbound

Meilleur film d’animation: Coco

Meilleur premier film: Get Out

Meilleur documentaire: Visages villages

Meilleur film étranger: 120 battements par minute

