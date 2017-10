Dans le Londres glamour des années 50, le célèbre couturier Reynold Woodcock et sa sœur Cyril sont au cœur de la mode britannique, habillant la famille royale, les stars de cinéma, les héritières, les mondains et les dames dans le style reconnaissable de la Maison Woodcock. Les femmes défilent dans la vie de Woodcock, apportant à ce célibataire endurci inspiration et compagnie, jusqu’au jour où il rencontre Alma, une jeune femme au caractère fort qui deviendra rapidement sa muse et son amante. Lui qui contrôlait et planifiait sa vie au millimètre près, le voici bouleversé par l’amour...

Voici le pitch de Phantom Thread, le nouveau long métrage de Paul Thomas Anderson deux ans après Inherent Vice. Le réalisateur retrouve Daniel Day-Lewis, qu'il a dirigé dans There Will Be Blood. Phantom Thread sortira le 14 février en France.

Une première bande annonce vient d'être dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !