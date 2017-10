SK13: un documentaire en préparation sur "Eyes Wide Shut" de Kubrick

Il y a quelques années, le documentaire Room 237 revenait en détails sur Shining de Stanley Kubrick, et plus particulièrement sur les mille théories et interprétations du film. Un nouveau documentaire consacré à l'un des films du maître est en préparation, cette fois sur Eyes Wide Shut. Il s'intitulera SK13.

Ce documentaire est réalisé par Tony Zierra, dont le dernier film intitulé Filmworker s'intéresse déjà à la galaxie Kubrick. En effet, Filmworker fait le portrait de Leon Vitali, qui a joué dans Barry Lyndon et est devenu assistant du cinéaste sur ses films suivants. On ne sait pas encore si les acteurs de Eyes Wide Shut, Tom Cruise et Nicole Kidman, ou l'entourage de Kubrick seront impliqués dans ce documentaire.

SK13 devrait être visible courant 2018.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !