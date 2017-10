SVETA: gros plan sur le nouveau drame de Zhanna Issabayeva

On a découvert la réalisatrice kazakhe Zhanna Issabayeva (lire notre entretien) avec Naguima, sélectionné à la Berlinale et Grand Prix au Festival du Film Asiatique de Deauville. Son film suivant, Bopem est resté inédit dans les salles françaises après un passage par le Festival de Films de Femmes de Créteil. Son nouveau long métrage, intitulé Sveta, fera sa première mondiale cette semaine en compétition du Festival de Tokyo.

Sveta raconte l'histoire d'une jeune femme qui perd son emploi. Incapable de rembourser l'emprunt pour sa maison, Sveta cherche à s'en sortir par tous les moyens, y compris les plus immoraux. Sveta a pour particularité d'être tourné quasi-intégralement en langue des signes.

Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !