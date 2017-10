SCREAM, QUEEN ! : une affiche pour le documentaire queer sur Freddy

Il y a un peu plus de deux ans, nous vous parlions d'un projet de documentaire sur la saga Freddy, et plus particulièrement son second épisode, La Revanche de Freddy. Pourquoi ce chapitre en particulier ? Parce que, comme l'expliquent Tyler Jensen (réalisateur de ce documentaire) et ses différents intervenants dont Robert Englund ou Mark Patton qui incarnait le héros de ce film, cet épisode tient une place à part dans la saga horrifique initiée par Wes Craven. La Revanche de Freddy a un sous-texte (pas très mystérieux) concernant l'homosexualité larvée du personnage incarné par Patton, et l'horreur dans cet épisode témoigne du cauchemar homophobe de l'époque, de la panique liée à la propagation du sida à la haine des homosexuels. La Revanche de Freddy figure dans notre dossier Nos 10 films crypto-homos.

La Revanche de Freddy raconte l'histoire de Jesse qui emménage avec sa famille dans la maison ou vivaient Nancy Thompson (Heather Langenkamp dans le premier film) et ses parents. Très vite, Jesse commence à faire des cauchemars tandis que des phénomènes étranges secouent son entourage. La raison en est simple, Freddy Krueger est de retour...

Passé par le crowdfunding, ce documentaire intitulé Scream, Queen ! verra le jour en 2018. Une première affiche vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

