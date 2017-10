FESTIVAL DE LA ROCHE-SUR-YON 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de la Roche-sur-Yon vient d'être dévoilé. Découvrez-le ci-dessous, ainsi que nos critiques des films primés !

Grand Prix

Have a Nice Day, Liu Jian

Prix spécial du jury

Call By Your Name, Luca Guadagnino

Mention spéciale

Winter Brothers, Hlynur Palmason (lire notre entretien)

Prix Nouvelles Vagues

Taste of Cement, Ziad Kalthoum

Mention du jury Nouvelles Vagues

Os Humores Artificiais, Gabriel Abrantes (court métrage)

Prix du public

3 Billboards, les panneaux de la vengeance, Martin McDonagh

Prix Trajectoire

Borg/McEnroe, Janus Metz

Source: Festival de la Roche-sur-Yon

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !