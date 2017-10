Festival de la Roche-sur-Yon: 3 Billboards

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

DANS LE PANNEAU

Prix du public au dernier Festival de Toronto (un indicateur en or du buzz Oscars), 3 Billboards est en effet particulièrement public-friendly. Son sujet est fort et édifiant, son héroïne (incarnée par une Frances McDormand qui fonce comme un camion) est un mix attachant de mère courage et de vengeresse badass, la noirceur du traitement dramatique est lissée par un traitement comique et les bons sentiments sont de mise. Pourquoi pas ? Mais c'est peu dire que le réalisateur de Bons baisers de Bruges (et du moins célébré 7 psychopathes) n'a pas la main légère.

Le Missouri de 3 Billboards n'est certes pas celui chantant et guilleret de Vincente Minnelli et Judy Garland, et la brutalité - envers les Noirs, envers les femmes, dans des bars ou au bord d'une route que plus personne n'emprunte - semble tellement quotidienne qu'il faut ériger des panneaux géants pour qu'on la remarque à nouveau. Le Britannique Martin McDonagh croque cette violence avec une fascination assez complaisante mais le film, de toute façon, ne se pose guère de question. C'est ce qui rend le spectacle efficace, c'est aussi ce qui le rend gras. Les ruptures de ton qui pourraient apporter des nuances au sombre récit et le rendre plus vivant lui ôtent en fait toute substance. Même chez les flics les plus pourris et racistes, on trouve des "very fine people" pour paraphraser Trump. Occupé à réconcilier tout le monde et à ne froisser personne, 3 Billboards se laisse regarder mais reste très aseptisé.