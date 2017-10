FESTIVAL DE BUSAN 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de Busan, principal festival de cinéma en Asie, a été dévoilé. Deux gagnants sont chaque année annoncés dans la compétition New Currents, dédiée aux nouveaux talents du cinéma asiatique.

Le Coréen After My Death de Kim Ui-Seok est l'un d'eux. Le pitch: une lycéenne disparaît. Sans note écrite et sans trace du corps, personne ne sait s'il peut s'agir d'un suicide ou d'un meurtre. Les soupçons portent sur Yeong-Hui qui est la dernière personne à avoir vu la fille disparue... Nous vous présentions des premières images du film ici.

L'Iranien Blockage de Mohsen Gharaei est l'autre lauréat de cette compétition. Ce film est un instantané de la crise économique en Iran et raconte le chaos dans lequel se retrouve un travailleur temporaire.

Source

