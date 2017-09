AFTER MY DEATH: 1eres images d'un drame coréen en compétition à Busan

Une lycéenne disparaît. Sans note écrite et sans trace du corps, personne ne sait s'il peut s'agir d'un suicide ou d'un meurtre. Les soupçons portent sur Yeong-Hui qui est la dernière personne à avoir vu la fille disparue...

Voici le pitch de After My Death, long métrage réalisé par le jeune Coréen Kim Uiseok. After My Death figure en compétition du prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

