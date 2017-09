OSCARS 2018: la Norvège a choisi son candidat

La Norvège a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit du drame fantastique Thelma de Joachim Trier. Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse. Mais cet amour va réveiller en elle un pouvoir surnaturel... Thelma sortira le 22 novembre en France. Découvrez notre critique et la bande annonce du film en cliquant ici.

La Norvège n'a jamais remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Le pays a été nommé 5 fois, dont une récemment pour Kon-Tiki de Joachim Rønning et Espen Sandberg en 2012. Joachim Trier entrera t-il dans l'histoire ?

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !