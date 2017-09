BOX-OFFICE US: "Ça" confirme face à "mother!"

Aucune des deux principales nouveautés de la semaine ne devrait être en mesure de prendre la tête du box-office américain du weekend. Selon les premières estimations, le film d'action aux allures de DTV American Assassin, diffusé dans plus de 3000 salles, devrait récolter 16 millions de dollars alors que son budget est estimé à 33 millions. mother!, le thriller horrifique de Darren Aronofsky (lire notre entretien), pourrait atteindre les 11 millions de dollars dans une combinaison de salles un peu plus modeste (2300 copies). Le budget de ce film est estimé à 30 millions. La première place du box-office devrait rester la possession du film d'horreur Ça. Après son démarrage canon le weekend passé, l'adaptation de Stephen King pourrait franchir la barre des 50 millions de dollars.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !