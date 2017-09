DÉCÈS: Harry Dean Stanton (1926-2017)

L'acteur américain Harry Dean Stanton est décédé. Harry Dean Stanton fait ses premières apparitions au cinéma dans les années 50. Il joue ensuite dans Les Aventuriers du fleuve de Michael Curtiz, La Conquête de l'Ouest de John Ford, Henry Hathaway et George Marshall, Les Pieds dans le plat de Frank Tashlin ou L'Ouragan de la vengeance de Monte Hellman. Il retrouve Hellman dans les années 70 sur Macadam à deux voies, avant d'être dirigé par Sam Peckinpah (Pat Garrett et Billy le Kid), John Milius (Dillinger), Francis Ford Coppola (Le Parrain II), Arthur Penn (Missouri Breaks), Bob Dylan (Renaldo and Clara), Ridley Scott (Alien - Le huitième passager), John Huston (Le Malin) et Mark Rydell (The Rose).

Harry Dean Stanton s'illustre au début des années 80 dans La Mort en direct de Bertrand Tavernier. Il joue deux fois sous la direction de John Carpenter (New York 1997 et Christine), retrouve Francis Ford Coppola (Coup de coeur) et fait l'une de ses prestations les plus remarquées dans Paris, Texas de Wim Wenders. L'acteur apparaît également aux castings de Fool for Love de Robert Altman et La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese. Dans les années 90, on retrouve l'acteur trois fois chez David Lynch (Sailor & Lula, Twin Peaks: Fire Walk With Me et Une histoire vraie), mais aussi dans des films signés Terry Gilliam (Las Vegas Parano) ou Frank Darabont (La Ligne verte).

Toujours prolifique, Stanton joue chez Sally Potter (The Man Who Cried), Sean Penn (The Pledge) et retrouve David Lynch sur Inland Empire. Plus récemment, on peut voir l'acteur dans Avengers de Joss Whedon, Le Dernier rempart de Kim Jee-Woon ou dans la saison 3 de la série Twin Peaks de David Lynch. Lucky, présenté au dernier Festival de Locarno et dont il tient le rôle principal, sortira le 13 décembre en France. Harry Dean Stanton avait 91 ans.