ETRANGE FESTIVAL 2017: le palmarès

La 23e édition de l’Étrange Festival s'est achevée ce dimanche soir. Son palmarès a été dévoilé.

Le prix du public est allé au conte horrifique Les Bonnes manières des Brésiliens Marco Dutra et Juliana Rojas (lire notre entretien). Ce film encore sans date de sortie raconte l'histoire de Clara, embauchée pour assister Ana, qui va bientôt accoucher. Mais Ana a un secret... Retrouvez notre critique en avant première en cliquant ici.

Le prix Nouveau Genre, décerné par Canal+ Cinéma, a été attribué au film de super héros La Lune de Jupiter du Hongrois Kornel Mundruczo. Cette fable politique raconte l'histoire d'un migrant syrien qui découvre après avoir été blessé par balle qu'il développe le pouvoir de léviter. La Lune de Jupiter sortira le 1er novembre en France, retrouvez notre critique et la bande annonce du film en cliquant ici.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !