FESTIVAL DE TORONTO 2017: le palmarès

Le Festival de Toronto s'est achevé ce dimanche. Son palmarès a été dévoilé.

Le prix du public, qui chaque année ou presque désigne un gros candidat aux Oscars, est allé au drame Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh (Bons baisers de Bruges). Son pitch: suite au meurtre de sa fille, une femme déclare la guerre à la police raciste et corrompue de sa ville. Le casting est composé de Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell ou encore Peter Dinklage. Déjà primé à Venise la semaine passée, ce film sortira en France le 17 janvier 2018. Découvrez des premières images dans notre galerie.

Un top 3 du public est révélé chaque année. La seconde place est allée à I, Tonya, qui revient sur l'une des figures les plus controversées du patinage artistique, l'Américaine Tonya Harding. La troisième place est occupée par Call Me By Your Name, le très beau récit d'apprentissage amoureux de Luca Guadagnino (retrouvez notre critique en cliquant ici).

Le prix du public dans la section documentaire a été remporté par Visages, Villages d'Agnès Varda et JR, sorti chez nous en juin dernier.

Bodied de Joseph Kahn a reçu le prix du public dans la section Midnight Madness dédiée au cinéma de genre.

Enfin, la compétition Platform a été remportée par Sweet Country, un western par l'Australien Warwick Thornton.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !