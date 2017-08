I, TONYA: 1ere image du biopic consacré à la patineuse Tony Harding

I, Tonya est un biopic consacré à la sulfureuse championne de patinage artistique Tonya Harding.

C'est l'actrice américaine Margot Robbie qui joue le rôle principal. A ses côtés, on retrouve notamment Allison Janney. Ce film est réalisé par l'Australien Craig Gillespie, remarqué il y a quelques années avec le drame indé Une fiancée pas comme les autres avec Ryan Gosling. I, Tonya sera dévoilé à la rentrée, au Festival de Toronto. Jouera t-il un rôle lors de la saison Oscars ?

Une première image du film vient d'être mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie.

Source

