Alors que la Terre se meurt, un adolescent se lance dans une chasse au trésor. Celle-ci se déroule dans le monde virtuel d'OASIS...

Voici le pitch de Ready Player One, le nouveau long métrage de Steven Spielberg. A l'affiche: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg ou encore Mark Rylance. Ce film de science-fiction sortira en France le 28 mars 2018.

Pour patienter, une première bande annonce a été mise en ligne. Découvrez-la en cliquant ci-dessus !

