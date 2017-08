CONCOURS: des invitations pour "The Big Lebowski" au cycle "Soyons amis !" du Forum des Images

*CE CONCOURS EST DÉSORMAIS CLOS, MERCI D'AVOIR PARTICIPÉ*

Le cycle Soyons amis ! se poursuit encore pendant quelques jours, jusqu'au 30 juillet au Forum des Images, à Paris. Ce programme explore en une soixantaine de films la complexité des liens d’amitié sous toutes les coutures.

The Big Lebowski, la comédie culte des frères Coen, est présenté ce samedi 29 juillet à 21h00. Le pitch: Jeffrey Lebowski, un loser magnifique, surnommé "Le Dude", coule des jours heureux et oisifs, entre deux parties de bowling avec ses potes. Un jour, il se trouve mêlé à une intrigue policière, suite à une méprise d’identité...

Nous vous proposons de gagner des invitations (valables pour 2 personnes) pour cette séance. Pour participer, c'est très simple: il suffit de nous envoyer votre prénom et votre nom en cliquant sur la signature en bas de cet article. Bonne chance !

Pour en savoir plus sur ce programme, cliquez ici !

