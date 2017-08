FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE 2017: les hommages dévoilés

Le Festival International du Cinéma Américain de Deauville rendra hommage à trois figures du cinéma américain: la comédienne Laura Dern, le comédien Jeff Goldblum et la comédienne Michelle Rodriguez, en leurs présences.

La 43e edition du Festival International du Cinéma Américain de Deauville aura lieu du 1er au 10 septembre. Le président du jury sera le réalisateur français Michel Hazanavicius, tandis que la présidente du jury de la révélation sera la réalisatrice et actrice française Emmanuelle Bercot. Un premier film de la compétition a filtré. Il s'agit de Dayveon (qui sortira en France le 27 septembre sous le titre Stupid Things), premier long métrage de Amman Abbasi.

Le Festival International du Cinéma Américain de Deauville sera a suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source: Le Public Système Cinéma

