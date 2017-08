DÉCÈS: Claude Rich (1929-2017)

L'acteur français Claude Rich est décédé. Apres avoir débute au théâtre,il trouve son premier rôle au cinéma dans Les Grandes manœuvres de René Clair en 1955. Il joue ensuite dans Ni vu… Ni connu… d'Yves Robert, Ce soir ou jamais de Michel Deville, La Chambre ardente et Le Diable et les Dix Commandements de Julien Duvivier, Les Tontons flingueurs de Georges Lautner, Les Sept Péchés capitaux de Claude Chabrol, Paris brûle-t-il ? de René Clément, Oscar de Édouard Molinaro, La Mariée était en noir de François Truffaut ou encore Je t'aime, je t'aime d'Alain Resnais.

Dans les années 70, il s'illustre chez Pierre Granier-Deferre (Adieu poulet) ou Pierre Schoendoerffer (Le Crabe-tambour) et retrouve Resnais sur Stavisky. Moins présent au cinéma dans les années 80, il remporte le César du meilleur acteur pour Le Souper en 1993. Il est ensuite nommé en meilleur second role pour La Fille de d Artagnan, La Buche, Aide-toi, le ciel t'aidera et Cherchez Hortense. On le voit une dernière fois au cinéma dans Ladygrey, sorti chez nous en 2015. Claude Rich avait 88 ans.