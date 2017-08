La relation entre une employée muette et la créature née d'une expérience dans le laboratoire où elle travaille, en plein coeur de la Guerre Froide...

Voici le pitch de The Shape of Water, le nouveau long métrage du réalisateur Mexicain Guillermo Del Toro. Au casting: Sally Hawkins, Doug Jones ou encore Richard Jenkins. The Shape of Water sort en fin d’année aux Etats-Unis et le 17 janvier en France.

Une première bande annonce vient d’être devoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus

