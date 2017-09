BOX-OFFICE US: "Ça" confirme, bide pour "mother!"

Le thriller American Assassin, plus grosse sortie de la semaine outre-Atlantique, a pris le meilleur démarrage parmi les nouveautés ce weekend au box-office américain. Le film a rapporté 14.8 millions de dollars dans plus de 3000 salles. Son budget est estimé à 33 millions de dollars. mother!, plus modestement distribué (2368 salles) est un échec. Les premières estimations plaçaient l'ovni de Darren Aronofsky (lire notre entretien) autour des 11 millions de dollars, ce qui aurait déjà été un démarrage assez doux. Le film, clivant et qui souffre probablement de ne pas être une suite de reboot, ne récolte que 7.5 millions de dollars. Parmi les sorties limitées, les salles sont malheureusement vides pour Stupid Things, avec 2000 dollars rapportés sur 3 copies.

Pendant ce temps, le film d'horreur Ça continue de caracoler en tête avec 60 millions de dollars supplémentaires. Le long métrage adapté de Stephen King a déjà dépassé les 200 millions de dollars en 2 semaines seulement. Son budget n'est estimé qu'à 35 millions de dollars. Ça sort ce mercredi 20 septembre en France.

