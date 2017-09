FORUM DES IMAGES: la prog de la journée portes ouvertes

Le Forum des images vous ouvre ses portes ce dimanche 24 septembre, de 14h à 21h ! Les différentes tonalités de la programmation de cette nouvelle saison seront à découvrir à travers 6 séances en entrée libre.

A découvrir: l'avant première de La Belle et la meute de Kaouter Ben Hania (en sa présence) en avant-goût du Festival Un état du monde et du cinéma, la projection du classique La Fureur de vaincre avec Bruce Lee et un Retour de flamme recréant l’ambiance des toutes premières projections de cinéma dans le cadre du cycle Les Incassables qui débute mercredi, la diffusion de La Traversée du temps de Mamoru Hosoda quelques mois avant le Carrefour de l'animation qui mettra entre autres le Japon à l'honneur, la projection du documentaire belge Au secours en présence de sa réalisatrice Alexandra Laffin en parallèle de la programmation 100% Doc et enfin Mes tout premiers burlesques, une séance accompagnée d'un musicien et qui s'adresse au jeune public de CinéKids.

Le Forum, qui accueillera également le Paris Virtual Film Festival, proposera aux spectateurs de tester la réalité virtuelle et vivre une expérience privilégiée.

Toutes les infos sur le site officiel !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !