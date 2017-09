FORUM DES IMAGES: gros plan sur le cycle "Les Incassables"

Du 20 septembre au 31 décembre aura lieu au Forum des Images un grand cycle intitulé Les Incassables. Ce programme proposera un voyage à travers l’histoire du cinéma, pour comparer le cinéma burlesque et le film d’action, dont les héros et les procédés spectaculaires sont similaires.

Plus de 70 longs métrages seront au menu de ce cycle qui s'ouvrira par la projection d'un des chefs d’œuvre d'Alfred Hitchcock, La Mort aux trousses. Gagnez des places pour cette séance en cliquant ici !

Les Incassables sera l'occasion de voir ou revoir des films cultes et pépites tels que Alien, le huitième passager de Ridley Scott, La Flibustière des Antilles de Jacques Tourneur, La Fureur de vaincre de Lo Wei, Les Guerriers de la nuit de Walter Hill, L'Hirondelle d'or de King Hu, L'Homme de Rio de Philippe de Broca, Johnny Guitare de Nicholas Ray, Le Mécano de la General de de Clyde Bruckman et Buster Keaton, Rambo de Ted Kotcheff, Robocop de Paul Verhoeven, The Assassin de Hou Hsiao-Hsien ou encore The Killer de John Woo. A noter la projection en avant première des Garçons sauvages de Bertrand Mandico le 30 septembre.

Différentes thématiques accompagneront ce programme: un weekend Vimala Pons, une soirée Cary Grant, un weekend French Touch ou encore une semaine Action Héroïnes.

Tous les détails en cliquant ici, et découvrez le grand format interactif consacré au cycle en cliquant là !

