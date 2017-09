OSCARS 2018: le Chili a choisi son candidat

Le Chili a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit d'Une femme fantastique, le mélodrame de Sebastian Lelio. Sorti cet été en France, ce long métrage primé en début d'année à la Berlinale raconte l'histoire de Marina qui, à la mort de son compagnon, se heurte à la famille de celui-ci.

Le Chili n'a jamais remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Le pays n'a reçu qu'une seule nomination: pour No de Pablo Larrain en 2012. Gloria de Sebastian Lelio avait été envoyé en 2013. Le film figurait parmi les favoris, mais a finalement été éliminé dès le premier tour.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

