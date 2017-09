FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG 2017: gros plan en images sur la compétition

Le Festival du Film Fantastique de Strasbourg débute ce vendredi 15 septembre et s'achèvera le 24 septembre. William Friedkin est l'invité d'honneur de cette 10e édition. 13 longs métrages figurent en compétition. Retrouvez la liste des films retenus ci-dessous et notre gros plan en images dans notre galerie !

A Dark Song, Liam Gavin (Irlande)

A Day, Cho Sun-ho (Corée du sud)

Animals, Greg Zglinski (Suisse)

The Crescent, Seth A . Smith (Canada)

Dave Made a Maze, Bill Watterson (États-Unis)

Double Date, Benjamin Barfoot (Royaume-Uni)

Earth and Light, Renné Franca (Brésil)

The Endless, Justin Benson, Aaron Moorhead (États-Unis)

La Lune de Jupiter, Kornel Mundruczo (Hongrie)

Kaléidoscope, Rupert Jones (Royaume-Uni)

Mise à mort du cerf sacré, Yorgos Lanthimos (Royaume-Uni)

Laissez bronzer les cadavres, Hélène Cattet & Bruno Forzani (Belgique)

Thelma, Joachim Trier (Norvège)

Le festival s'ouvre par la projection hors compétition de Ca d'Andres Muschetti.

