BOX-OFFICE FRANCE: Tom Cruise devant Jennifer Lawrence aux 1eres séances Paris

Barry Seal: American Traffic avec Tom Cruise a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film d'action attire 1351 spectateurs dans 20 salles. A priori plus clivant, mother! de Darren Aronofsky (lire notre entretien) suit avec 1166 spectateurs dans 22 salles. Le podium de cette semaine chargée en grosses sorties est complété par Le Redoutable, distancé avec 870 entrées dans 20 salles. La comédie Les Grands esprits est, elle, un peu lâchée avec 783 tickets dans 21 salles.

Diffusés dans le même nombre de salles (16), Nos années folles de Téchiné bat Good Time avec Robert Pattinson: 682 entrées contre 603 entrées. Du côté des sorties plus modestes, The Party de Sally Potter (lire notre entretien) attire 243 curieux dans 8 salles. C'est dur pour le buzz belge Home de Fien Troch: seulement 40 entrées dans 4 salles.

Source Rentrak France

