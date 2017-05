Cannes 2017: Le Redoutable

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste hors système aussi incompris qu'incompréhensible.

TOC TOC BADABOUM

On a l'impression d'avoir fait le tour du Redoutable, nouveau film de Michel Hazanavicius après le terrible The Search, en seulement quelques minutes. Cette voix-off « qui nous dit tout », cette mise en scène qui singe des gimmicks godardiens, ce ton rigolard qui donne lourdement des coups de coude complices au spectateur, et le chuintement envahissant de Louis Garrel imitant le cinéaste. Cela peut parfaitement fonctionner – cela peut aussi être tout à fait anxiogène et répétitif sur 110 minutes. Hazanavicius fait de Godard une marionnette du Bébête Show en mode super-swag (on essaie ici de rendre trop-cool un personnage qui semble odieusement imbuvable) ; ce JLG devenant un distributeur à punchlines et aphorismes. L'artifice peut bien être assumé, mais le film semble en permanence empaillé et tourne vite au concours de minauderies et de crispation. Godard chez Hazanavicius semble bel et bien redoutable mais le résultat, comme un sketch de 3 minutes étiré en long métrage, peut aussi paraître redoutablement creux et horripilant.