Barry Seal: American Traffic

L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des Etats-Unis.

De Jason Bourne à Barry Seal en passant par Valerie Plame, la filmographie de Doug Liman est habitée d'agents sacrifiés par leur gouvernement. Marqué dès le plus jeune âge par l'affaire Iran-Contra sur laquelle travailla son père, le cinéaste dénonce dans presque chacun de ses films, qu'il soit tiré de faits réels ou non, la manipulation par le système de ces fantassins qui croient oeuvrer pour "la bonne cause". Avec ce récit en rise & fall plein de cocaïne, de billets verts et de gangsters qui s'apparente quelque peu à du Scorsese light, Liman revisite donc sa marotte mais par le biais de l'humour cette fois et au travers d'un protagoniste moralement moins vertueux que les précédents. Un personnage qui permet à Tom Cruise de s'éloigner enfin de ses héros polissés et de son image préservée à l'identique de film en film et de nous offrir une performance un tant soit peu différente et réjouissante, dans l'accent de la Louisiane, dans la coupe de cheveux '70s et dans cette bonhommie un peu simplette qui tranche avec son registre habituel. La façon dont Liman le filme joue beaucoup également, adoptant un style encore plus vérité qu'à l'accoutumée. Caméra au poing, proche des visages, recadrages violents au zoom de reportage, la mise en scène de Liman apporte également un minimum de fraîcheur à un type d'histoire somme toute déjà vue, qu'il s'agisse des chefs-d'oeuvre de Scorsese donc ou de films et séries ayant abordé certains des mêmes personnages historiques (Blow, Narcos). L'ensemble reste sympathique mais aurait gagné à épouser encore davantage la comédie, quitte à en faire une sorte de Forrest Gump dans le monde du trafic de drogues tant le parcours du personnage est improbable et croise le chemin de nombreuses personnalités. Sans être indispensable, Barry Seal : American Traffic reste amusant et immanquable pour tout fan de l'acteur.