THE LAST VERSE: 1eres images d'un drame taïwanais en compétition à Busan

A l'issue d'un été idyllique, un couple est séparé lorsque l'homme rejoint l'armée. Il est finalement démobilisé, mais ce couple autrefois heureux peine à se reconnecter...

Voici le pitch de The Last Verse, un drame réalisé par le Taïwanais Ying-Ting Tseng. Il s'agit du second long métrage du jeune cinéaste. The Last Verse figure en compétition du prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de The Last Verse ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

