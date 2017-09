CONCOURS: des invit' pour "La Mort aux trousses" en ouverture du cycle "Les Incassables" au Forum des Images

Du 20 septembre au 31 décembre aura lieu, au Forum des Images à Paris, un grand cycle intitulé Les Incassables. Nous reviendrons très prochainement sur le contenu de ce programme, mais nous pouvons déjà vous dire qu'il s'ouvrira mercredi prochain par une projection du grand classique d'Alfred Hitchcock, La Mort aux trousses.

Un New-Yorkais est pris par erreur pour un espion. Enlevé par deux inconnus, poursuivi par la police, il rencontre, dans sa course, une blonde fatale... Vous n'avez encore jamais vu La Mort aux trousses sur grand écran ? Nous vous proposons, en partenariat avec le Forum des Images, de gagner des invitations valables pour 2 personnes, pour la séance du mercredi 20 septembre à 20h00. Pour participer, il suffit de nous envoyer votre nom et votre prénom en cliquant sur la signature en bas de cet article. Les gagnants seront tirés au sort.

Bonne chance !

Toutes les infos sur le cycle

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !