DÉCÈS: Frank Vincent (1939-2017)

L'acteur américain Frank Vincent est décédé. Frank Vincent apparaît pour la première fois au cinéma dans The Death Collector en 1976. En 1980, il tourne sous la direction de Martin Scorsese dans Raging Bull. Il deviendra un visage familier du cinéma de Scorsese en apparaissant plus tard dans Les Affranchis et Casino. Dans les années 80, l'acteur joue pour John Sayles (Baby It's You), Brian de Palma (le méconnu Mafia Salad) et Spike Lee (Do the Right Thing). Il retrouve le cinéaste quelques années plus tard sur Jungle Fever, et apparait dans Petits mensonges entre frères d'Edward Burns ou Cop Land de James Mangold. Vincent est également populaire pour son rôle récurrent dans la série télévisée Les Soprano. Frank Vincent avait 78 ans.