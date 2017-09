OUR TIME WILL COME: 1eres images de la fresque signée Ann Hui sélectionnée à Busan

1941, durant l'occupation japonaise de Hong-Kong. Fang Lan, institutrice, se retrouve impliquée dans une guérilla qui fera d'elle une figure clef dans la lutte pour la liberté et l'indépendance.

Voici le pitch de Our Time Will Come, nouveau long métrage de la réalisatrice taïwanaise Ann Hui (Une vie simple). Cette fresque historique met en scène l'actrice Zhou Xun dans le rôle principal. On a pu voir Zhou Xun auparavant dans Suzhou River de Lou Ye, Beijing Bicycle de Wang Xiaoshuai, Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie ou plus récemment Dragon Gate, la légende des Sabres volants de Tsui Hark ou Cloud Atlas des sœurs Wachowski.

Our Time Will Come sera présenté hors compétition au prochain Festival de Busan, dont la sélection vient d'être dévoilée. Des premières images ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

