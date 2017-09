OSCARS 2018: la présélection française pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère

Trois longs métrages ont été présélectionnés pour être le candidat français à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Barbara de Mathieu Amalric, qui raconte le tournage d'un film dans lequel une actrice interprète Barbara, a fait l'ouverture d'Un Certain Regard à Cannes et est actuellement dans les salles françaises.

Le Redoutable de Michel Hazanavicius est un vrai-faux biopic consacré à Jean-Luc Godard. Ce film sort ce mercredi 13 septembre en salles, après avoir généreusement été convié en compétition à Cannes. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Enfin, 120 battements par minute de Robin Campillo complète cette présélection. Grand Prix à Cannes, plébiscite public et critique, 120 battements par minute raconte les jeunes années militantes d'Act Up en pleine crise du sida.

Autant vous dire que le suspens n'est pas vraiment à son comble, mais le film choisi ne sera officiellement annoncé que le 19 septembre.

