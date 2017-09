Janet vient d'être nommée ministre au sein du Cabinet fantôme - la plus grande réussite de sa carrière politique. Elle et son mari Bill projettent de célébrer cela avec quelques amis proches. Les invités arrivent à leur domicile à Londres, mais la fête prend un tournant inattendu...

Voici le pitch de The Party, le nouveau long métrage réalisé par la Britannique Sally Potter (Orlando). Présentée en début d'année en compétition à la Berlinale, cette comédie mordante réunit un cast prestigieuse qui compte notamment Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Bruno Ganz ou Timothy Spall. The Party sort ce mercredi 13 septembre en salles. Retrouvez notre critique du film ici et notre entretien avec la réalisatrice là.

