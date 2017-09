Festival de Deauville: Good Time

Notez ce film

Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.

UN MOMENT D’ÉGAREMENT

Les frères Ben et Joshua Safdie ont été remarqués il y a bientôt dix ans avec The Pleasure of Being Robbed, un mini-mini production réalisée par Joshua seul, puis Lenny and the Kids, premier long co-réalisé par les deux frères. Ces films poids-légers, comme leur long métrage suivant Mad Love in New York, appartiennent à la famille nouvelle du mumblecore : des films fauchés, volontiers urbains, dont le caractère résolument indépendant tranche avec la ribambelle de faux-indés venus de Sundance, parfois aussi calibrés que des blockbusters hollywoodiens.

Good Time constitue un changement de registre pour les frères. Il s'agit d'un film de genre (codé comme du no : le polar new-yorkais nocturne) avec à son casting l'une des plus grosses stars mondiales en la personne de Robert Pattinson. Good Time, pourtant, ne tranche pas totalement avec le reste de la filmographie des Safdie. Cet univers urbain, ce monde alternatif, cet esprit indépendant se retrouvent dans Good Time. Si le film est de facture plus grand public, la faune zarbi que l'on croise ici pourrait également être celle d'un de leurs précédents films.

Le spectacle, ici, est assez habile. La bande originale composée par Oneohtrix Point Never tout comme la photographie colorée signée Sean Price Williams (compère habituel des Safdie mais aussi collaborateur récurrent d'une autre figure du mumblecore, Alex Ross Perry) jouent beaucoup dans l'atmosphère séduisante du film. Son récit, un peu répétitif, manque peut-être de souffle sur la longueur, mais ce Good Time plutôt bien nommé est porté par la prestation solide de Pattinson dans le rôle principal.